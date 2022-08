Oranjesupporters moeten biertjes met beide handen vasthouden in Qatar: 'Het is reteduur'

Een Oranjelegioen zoals we dat kennen, hoeven Frenkie de Jong en consorten dan ook niet te verwachten. "Ik ben zelf ook nog niet in jubelstemming. Ik vind het jammer dat je niet een enorm Oranjelegioen kunt vormen. In Zuid-Afrika hadden we dat wel. Toen Qatar om de hoek kwam kijken, merkte ik meteen onder supporters dat er niet veel animo was voor een reis naar het Midden-Oosten." Of de misstanden rondom de bouw van de stadions daarin een rol spelen, weet Baas niet. "We zijn wel vaker in landen geweest waar dergelijke misstanden plaatsvinden."

Ondanks de 'fanzone' die er in Qatar zal komen, blijft de ouderwetse gezelligheid ver weg volgens de Brilleman. "Elkaar opzoeken en lekker een biertje doen op het terras is er niet bij. Bovendien moet je je biertje met beide handen vasthouden, want ze kosten 10 euro per stuk! Persoonlijk had ik liever gezien dat het toernooi in een land als Duitsland zou zijn. Dan ben je simpelweg met meer mensen en dat is veel gezelliger."

Kleine voorspelling

Toch blikt Baas met plezier vooruit op het toernooi: "Het draait immers om het voetbal en daar komen we voor." De groepsfase doorstaan moet voor het Oranje van bondscoach Louis van Gaal geen probleem zijn, verwacht hij. "En dan is de vraag wie je treft. Daarin moet je eigenlijk een beetje geluk hebben, maar na de groepsfase moet je er iedere wedstrijd staan. Zo simpel is het. Dat hebben we in Zuid-Afrika en Brazilië ook gezien."