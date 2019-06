Bedreigde ondernemer verrast door namen verdachten 'windmolenterreur'

Nieboer, woordvoerder van Platform Storm en voorzitter van Tegenwind Veenkoloniën, werd afgelopen woensdag door de politie opgepakt . Hij en een 58-jarige man uit Meeden worden verdacht van het dumpen van asbest en het versturen van dreigbrieven naar ondernemers die meewerken aan de bouw van twee windparken in de Veenkoloniën. Een derde man wordt enkel verdacht van betrokkenheid bij de dreigbrieven, niet bij de asbestdumpingen.In het Radio Drenthe-programma Cassata laat Timmermans weten er niet op te hebben gerekend dat Nieboer opgepakt zou worden. "Ik ken Jan persoonlijk, ook van de ondernemersvereniging VVBK waar hij voorzitter van is. Het heeft mij compleet verrast dat hij hiervan verdacht wordt", vertelt Timmermans.In maart van dit jaar werd op een bouwterrein waar Timmermans bedrijf Avitec (voorheen Hoornstra) aan het werk was asbest gedumpt. Een maand later kreeg hij een dreigbrief thuisgestuurd met daarin het ultimatum binnen een week uit het windpark te stappen, omdat anders vervelende maatregelen zouden volgen. Daar gaf de ondernemer uit Nieuw-Buinen gehoor aan, naar eigen zeggen omdat hij niet continue over zijn schouder wilde moeten kijken.Zijn gedwongen terugtrekking uit het windpark kostte hem vijf miljoen euro aan omzet. Timmermans vertelt dat hij de windmolens zelf ook niet zo ziet zitten, maar liever de werkgelegenheid die erbij komt kijken binnen de regio houdt.Timmermans: "Als ik zelf had mogen kiezen, dan had ik liever ook geen windmolens. Maar als ze er dan toch komen, dan kun je je afvragen of je er niet dat stuk werkgelegenheid van wil meepakken. Ze komen er toch en anders komt er een bedrijf uit Friesland, Overijssel of Utrecht het werk wel doen."De hele zaak rondom de windmolens telt volgens de ondernemer enkel verliezers. De arrestatie van drie bekende regionale gezichten draagt volgens Timmerman totaal niet bij aan het terugkrijgen van het vertrouwen in het gebied. "Mensen die elkaar niet meer spreken maar elkaar vroeger wel opzochten, dat vind ik een hoge prijs voor windmolens."Mochten Nieboer en zijn medeverdachten daadwerkelijk veroordeeld worden, dan zou Timmermans daar zwaar teleurgesteld over zijn. "Wel wil ik benadrukken dat hij nog niet vervolgd is. Zo lang hij nog verdachte is, moet je hem niet anders behandelen. Ik wacht keurig af en dat proces moet je respecteren."