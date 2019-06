Zonnige jubileumeditie TT Run

Een kleine vierduizend mensen hadden zich opgegeven om één, twee of drie rondjes over het heilige asfalt van Assen te lopen. Ook had de organisatie een goed doel aan het evenement gekoppeld. Dit keer stond de TT-Run in het teken van het UMCG Hartfonds.Dat Manolito Musters, net als vorig jaar, ook dit jaar weer de One Lap race won, was voor veel deelnemers niet belangrijk. Zij genoten van het rondje over het circuit, waar volgende week Marc Márquez en Valentino Rossi met elkaar de strijd aangaan. De TT week is begonnen.