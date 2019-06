Feest en verdriet bij atletiekvereniging De Sperwers in Emmen

Hemel is inmiddels 69 jaar. Zijn postuur is dat van een doorgetrainde sportman. “Maar de jaren gaan wel wat tellen. Ik ben nu 20 jaar coach geweest, dan is het een keer mooi geweest. Je moet voorkomen dat ze zeggen: wat moet die oude man hier”, lacht de man uit Erica.Hemel was in zijn leven ook al voetbaltrainer. Toen hij zich 20 jaar terug als lid bij De Sperwers meldde had hij een duidelijk uitgangspunt. “Ik wilde een gewoon lid zijn en lekker sporten. Maar de vraag kwam vanuit het bestuur om de toen zes sporters met een beperking te trainen. Dat heb ik gedaan. En moet je zien wat we nu hebben: zeker 60 mensen met een beperking die hier lekker sporten.”Het mag wel duidelijk zijn: hoewel het afscheid als coach Hemel wel zwaar valt heeft hij er ook wel vrede mee. “Gelukkig zijn er nu acht vrijwilligers om de begeleiding te doen van onze zogenaamde VB-groepen, dus ik kan met een gerust hart afscheid nemen. Ach, en als de nood aan de man is spring ik heus wel bij hoor.”Atletiekclubs waar mensen met een verstandelijke of geestelijke beperking terecht kunnen zijn in Drenthe niet dik gezaaid. Toch is de behoefte groot. “Je kunt hier echt jezelf zijn”, zegt Melissa Feijen. “Soms zit mijn hoofd heel vol. Herman houdt daar altijd rekening mee, je hoeft je niet anders voor te doen dan je bent.”Hemel kreeg bij zijn afscheid veel cadeaus aangeboden en ook schudde burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen hem de hand. Helemaal afscheid van de club neemt Herman Hemel trouwens niet. Hij gaat één keer per week nog een groep senioren trainen.