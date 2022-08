Hobbyboer vindt dode en aangevreten schapen in weiland: 'Ik stop ermee'

Het was schrikken voor hobby-schapenboer Edwin van Pelt uit Uffelte. Vanochtend vond hij drie dode, een zwaargewonde en drie lichtgewonde schapen in het weiland aan De Broeken in Wittelte.

"Van een is de borstkas is weggevreten, anderen hebben bijtwonden in de hals." De schapen zijn inmiddels geëuthanaseerd door een veearts. "Ik ben een stoere man, maar mijn hart is nu gebroken", vertelt de emotionele hobbyboer.

Verdrietig

Van Pelt houdt hobbymatig twintig volwassen schapen en ongeveer dertig lammeren. "Daarvan had ik al een deel verkocht toen de wolf zich in dit gebied liet zien."

Want dat de wolf de schuldige is, is voor Van Pelt klip en klaar. Met een hek van anderhalve meter hoog van schapengaas dacht de hobbyboer de vermeende wolf buiten te kunnen houden. Dat is niet gelukt. "De wolf heeft in dit gebied niet alleen voor dierenleed gezorgd, maar ook voor mensenleed", snikt Van Pelt. "Voor mij is het nu klaar. Ik stop ermee."

Hoe de vermoedelijke wolf bij de schapen heeft kunnen komen, is aan het hek niet te zien. "Ik denk dat 'ie eroverheen is gesprongen."

Wolf actief in de regio

BIJ12 is het bureau dat voor provincies onder meer de wolvenschade afhandelt. Het bureau doet bij meldingen van dode schapen DNA-onderzoek. BIJ12 neemt ook monsters af bij de schapen in Wittelte. Daar is op 17 augustus nog een ander dood schaap gevonden. In de buurt van Wittelte, in Dwingeloo, zijn in de maand augustus 14 dode schapen gevonden. Maar ook in Nieuw-Balinge , Grolloo en Wijster was het meerde keren raak in augustus.

Of de wolf de dader is, is nog niet duidelijk. DNA-onderzoek van BIJ12 moet dat nog uitwijzen.

Gevestigd wolvenkoppel en welpen