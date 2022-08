Onbegrip bij gevangenen Veenhuizen: geen verlof door wachttijden

Gevangenen in de Penitentiaire Inrichting (PI) in Veenhuizen zijn helemaal klaar met de lange wachttijden voor een risicotaxatie en delictanalyse. Daardoor moeten zij veel langer wachten totdat zij op verlof mogen.

Niet alleen in Veenhuizen bestaat dit probleem, ook in andere Nederlandse gevangenissen klagen gevangenen. Dat blijkt uit eerdere berichtgeving van het NRC.

Volgens een woordvoerder van het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt een dergelijke risicotaxatie en delictanalyse door psychologen afgenomen bij gevangenen die specifieke zorg- of behandelingsbehoeften hebben of die moeten re-integreren in de samenleving. Het gaat om gevangenen die zijn veroordeeld voor een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf.

'Er is sprake van structurele onderbezetting'

Door de aangescherpte regels is de vraag naar de beoordeling van een psycholoog toegenomen, stelt de woordvoerder. Advocaat Wilko ten Have van AMBT advocaten uit Winschoten heeft regelmatig cliënten aan de telefoon die vol onbegrip reageren op de situatie. "Ik heb wat cliënten aan de lijn gehad met de mededeling dat het langer duurt voordat hun verzoek in behandeling wordt genomen."

De raadsman heeft naar eigen zeggen zes cliënten in de Drentse inrichting. "Er is sprake van structurele onderbezetting in Veenhuizen", vertelt hij. In de ogen van de woordvoerder geldt krapte overal en daar is het gevangeniswezen ook onderdeel van."

Verzoek kan verbonden zijn aan tijd

Bij een verzoek tot verlof kan het volgens Ten Have om verschillende vormen gaan. Zo kan iemand regulier verlof aanvragen voor een paspoort die afloopt en verlengt moet worden, maar het kan ook om ouderschapsverlof gaan. "Bijvoorbeeld bij de geboorte van een kind", gaat de advocaat verder. "Juist in dat voorbeeld is een verzoek tot verlof gebonden aan tijd, maar in de huidige situatie duurt het langer." Bij de uitvaart van een familielid kan dezelfde situatie zich voordoen.

Aantal casemanagers bepalend

Hoe lang een gevangene precies moet wachten op een verzoek vindt Ten Have moeilijk te zeggen. "Dit verschilt per gevangenis." Ook een woordvoerder van het ministerievan Justitie kan hier geen uitspraken over doen. Het verschilt volgens haar van 'geval tot geval'.

De advocaat probeert zijn cliënten te helpen wanneer hij wordt gebeld. "Ik mail veel naar casemanagers over verzoeken van cliënten. In sommige gevallen is het ook moeilijk om de boodschap van een cliënt aan een casemanagers te achterhalen." De advocaat kan dan fungeren als bemiddelaar. De casemanagers nemen een verzoek van een gedetineerde in behandeling.

De raadsman kan zelf ook een verzoek indienen namens de cliënt. "Het is uiteindelijk de bedoeling dat het voor alle partijen duidelijk wordt", aldus Ten Have.

Oorzaak van de lange wachttijden

Op basis van eigen waarneming geeft Ten Have aan dat er tijdens de corona-periode niet veel kon met het afhandelen van verzoeken. "Nu kan dat wel. Verzoeken van toen moeten juist nu behandeld worden, waardoor er sprake is van een achterstand."