Eigenaren 't Ruige Veld vechten verbod nachtopvang aan in Den Haag

Plek voor 150 vluchtelingen

Eigenaar Razia Gül noemt de hele gang van zaken rond 't Ruige Veld 'erg zuur', en ze baalt vooral van de leegstand. Voor meer dan een miljoen euro is er volgens haar geïnvesteerd in de gebouwen en het terrein.

Omdat er een fikse asielcrisis is, en zij in Rolde met lege plekken zitten, zouden Oekraïnse vluchtelingen of asielzoekers er prima terecht kunnen. "Alles ziet er goed uit, zo'n 100 tot 150 mensen kunnen we kwijt. Maar het loopt stuk bij de gemeente. Zelfs nu de nood zo extreem hoog is door een ernstig tekort aan geschikte opvangplekken, wijst de gemeente alles af. Teleurstellend", vindt Gül.

'Ik zeg niet nooit'

Wethouder Ivo Berghuis snapt de frustratie, maar zegt dat Aa en Hunze al een goede noodopvang voor Oekraïners heeft in Papenvoort. "Daar hebben we alles geconcentreerd, ook met onderwijs erbij, dus dat is geregeld." Verder is de gemeente volgens Berghuis druk in overleg om kleinschalige opvang te regelen voor groepen als minderjarige asielzoekers en minderjarige statushouders.

"En daar zit 't Ruige Veld voorlopig ook niet bij als locatie. Ik zeg niet dat het nooit zal zijn, maar in elk geval niet in dit stadium. Er zit daar nu een groep bewoners met een stevige zorgindicatie, daar moet je niet zomaar een groep asielzoekers bij droppen", aldus Berghuis.

Nog miljoenenclaim

De beroepszaak bij de Raad van State over 't Ruige Veld is de zoveelste in een reeks van procedures tussen zorginstellingen en vastgoedeigenaren tegen de gemeente. Het hoogste rechtscollege mag nu een eindoordeel vellen in deze slepende strijd.