'Meer Drenten moeten gaan touwtrekken'

Deelnemers aan het toernooi komen vooral uit Overijssel en Gelderland. "Het is een sport die heel erg leeft in het Oosten", zegt Bunskoek. "Doordat we hier het NK organiseren hopen we dat meer mensen deze sport gaan beoefenen."Bij de Drentse touwtrekbond zijn twaalf verenigingen aangesloten. "Het loopt terug. Vroeger had je veel meer touwtrekploegen in het Noorden", constateert de voorzitter. De Roppers heeft 24 leden. De club werd in 1979 opgericht tijdens de feestweek in Dalerepeel.Dat de sport leeft in het Oosten blijkt uit de groep jongeren meedoet aan het NK. "Meestal trainen we vrijdagavond met een touwtrekblok", vertelt Ruud Schennink uit het Gelderse Bekveld. "Dat moet je omhoog trekken en dan zo lang mogelijk vasthouden."Bunskoek vindt touwtrekken beter dan fitness. "Je gebruikt alle spieren. Het is een pure krachtsport." Touwtrekken was een onderdeel op de Olympische Spelen tot en met 1920. "Het zou mooi zijn als het ooit weer olympisch wordt", vindt Bunskoek.