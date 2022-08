Kabinet heroverweegt terugdraaien omgekeerde bewijslast gasopslag Norg

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) besloot aan de hand daarvan de omgekeerde bewijslast niet meer te laten gelden voor omwonenden. "Dat ze nu opnieuw wil kijken naar het onderzoek is in principe toe te juichen", reageert Klaas Smid, burgemeester van de gemeente Noordenveld.

"Hier zijn we al lange tijd over in gesprek. Er wordt ook een soort wetenschappelijke reflectie uitgevoerd naar het onderzoek, waardoor de omgekeerde bewijslast kwam te vervallen. Wij zetten vraagtekens bij dat onderzoek. Dit is een goed teken, maar bij verdere vulling van de opslag zullen we onze zorgen blijven delen. De schadeafhandeling moet een stuk beter."

"Dat neemt niet weg dat omwonenden hier zorgen over hebben. Ook omdat sinds vorig jaar voor een deel van de omgeving van de gasopslag Norg geen schadevergoedingen meer uitgekeerd worden. Daarom wordt er opnieuw gekeken naar de onderzoeken op basis waarvan die aanpassing gedaan is. En komt er onderzoek dat meer duidelijkheid moet geven over de oorzaak van de huidige schade in deze gebieden", schrijft het kabinet in een brief.