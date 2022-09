Wereldprimeur: Joris Koops uit Assen bedenkt fietsvaldetectiesysteem

De laatste testfase en het finetunen is aangebroken voor ByPoint in Assen. Het eerste fietsvaldetectiesysteem ter wereld dat zonder gebruik van een mobiele telefoon alarm kan slaan bij een val of ongeluk. Eind september moet het bij een aantal fietswinkels te koop zijn. Daarna gaat het waarschijnlijk hard, zo is de verwachting.

Hoe de - toen nog - Asser student Joris Koops (26) tot een vinding kwam: "Ik heb in 2019 het apparaatje bedacht doordat mijn oma een actieve fietser was. Ze had toen sinds kort een elektrische fiets en maakte vaker verdere tochten door het gemak van de elektrische fiets. Op een gegeven moment kwamen er steeds vaker berichten over de stijging van eenzijdige fietsongevallen in Nederland. Daaropvolgend begon ik mij af te vragen wat er zou gebeuren als mijn oma zou vallen. Ze heeft wel een mobiele telefoon, maar zelf hulp realiseren na een ongeval is een heel ander verhaal. Dit werd het begin van het ontwikkeltraject voor een valdetectiesysteem speciaal voor fietsers die zonder koppeling van een mobiele telefoon of app werkt."

Snelheid en tijd zijn cruciaal

In 2019 en 2020 dook Koops tijdens zijn opleiding ondernemerschap & retail management aan de Hanzehogeschool dieper in het onderwerp en schreef er een scriptie over. "Ik kwam er al snel achter dat snelle alarmering na een fietsongeval van groot belang is voor het verdere verloop van verwondingen."