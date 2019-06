FC Emmen haalt Ferhat Görgülü

De vijfde nieuwe aanwinst komt transfervrij over van het Turkse Giresunspor, dat uitkomt op het tweede niveau. Sinds 2013 is de 27-jarige centrumverdediger al actief in Turkije. Genclerbirligi nam hem toen over van TOP Oss. Bie die club, toen nog uitkomend op het hoogste niveau, stond hij drie jaar onder contract. Na die drie jaar stapte hij transfervrij over naar Karabükspor, waar hij in het seizoen 2017/2018 speelde.Görgülü begon zijn voetballoopbaan bij Veendam 1894, maakte daarna dus al snel de overstap naar de proftak en is de laatste speler die de gehele jeugdopleiding van Veendam doorliep en daarna ook doorbrak in de hoofdmacht.Op zijn 16e trainde hij al wekelijks mee met het eerste elftal van Veendam. Op 4 maart 2011 maakte hij zijn officiële debuut in het eerste elftal. In de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard mocht hij de laatste minuten invallen. De wedstrijd werd met 4-1 gewonnen door SC Veendam.In het seizoen 2008/2009 behoorde hij vast tot de eerste selectie, en kwam tot 16 wedstrijden in de hoofdmacht. Mede dankzij een samenwerkingsverband tussen SC Veendam en FC Groningen heeft Görgülü een aantal wedstrijden deel uitgemaakt van Jong FC Groningen. In 2012 ging hij naar Oss waar hij 28 wedstrijden in de basis speelde en kwam tot 2 treffers.Met Görgülü heeft FC Emmen nu drie centrale verdedigers onder contract. "Dat moeten er vijf worden en dan moeten ze het onderling maar uitvechten wie er in de basis komt. Nick Bakker, Keziah Veendorp en Görgülü zijn die drie. Als het aan Lukkien ligt komt ook Nick Kuipers daarbij. De verdediger, die na de winterstop een half jaar werd gehuurd van ADO Den Haag, begint de voorbereiding echter gewoon bij de club uit de residentiestad. Kuipers heeft daar nog een doorlopend contract. Lopende de voorbereiding wordt bekend of Kuipers een kans krijgt bij ADO of toch mag uitkijken naar een nieuwe club.Ondanks dat ze nog geen nieuw contract hebben ondertekend, staan ook Dennis Telgenkamp en Luciano Slagveer morgen op het trainingsveld van FC Emmen. Telgenkamp heeft een aanbieiding in beraad en Slagveer wacht nog tot zijn club Lokeren zijn contract ontbindt. Stefan van der Lei zal er morgen nog niet bij zijn, maar de verwachting is dat de keeper in de loop van volgende week een contract tekent en dan zal aansluiten.Op dit moment telt de selectie van FC Emmen 18 spelers: Hamrol, Bijl, Bakker, Beste, Chacon, Payne, Jansen, De Leeuw, Kolar, Arias, Veendorp, De Vos, Bannink, Görgülü en Marinus. Daar komen de jeugdspelers Quispel, Jalving en Roosken (de laatste in ieder geval in de voorbereiding) nog bij.