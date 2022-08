Provincie mag beginnen met reconstructie Norgervaart

De hoogste bestuursrechtbank wees vrijdag de bezwaren af tegen de reconstructieplannen. Agnes van de Vijver, inwoner van Bovensmilde, protesteerde eerder deze maand in Den Haag tegen het provinciale plan. Zij vindt dat Drenthe met de werkzaamheden van de N373 moet wachten totdat de maximum snelheidslimiet van 60 kilometer per uur zwart op wit staat. Het plan zoals het er nu ligt maakt de oversteek voor fietsers niet veiliger, vindt zij.

Het plan van de provincie gaat uit van een maximum snelheid voor het autoverkeer langs de vaart van 80 kilometer per uur. Bij de Domeinweg en de Koelenweg komen middengeleiders voor fietsers die willen oversteken. Die kunnen daar in twee etappes de weg over. Auto's kunnen elkaar daar niet inhalen.

Voor langzaam verkeer komen gescheiden fietsbruggen over de Norgervaart. De Raad van State vindt dat de provincie voldoende heeft verantwoord dat de situatie voor overstekende fietsers verbetert. Aanwonende Van de Vijver bestrijdt dit. Er staan nu tijdelijke stoplichten. Sindsdien zijn er geen ongelukken meer gebeurd, zegt zij. Stoplichten in combinatie met een verlaging van de maximum snelheid is volgens haar het veiligst. Dan hoeft ook de vaart niet versmald te worden wat de provincie van plan is.