Meeste roeken in Marsdijk opgekrast na verjaging met geluidsbandjes

'Zuur voor bewoners'

Volgens Van Liere worden de nesten van de hoofdkolonie rond De Beekdalhoeve met rust gelaten, totdat blijkt dat de alternatieve locatie aanslaat. "Ik begrijp dat het zuur is voor de klagende omwonenden. Maar meteen ook deze roekenkolonie weghalen, dat mag domweg niet. Eerst moet de nieuwe kolonie buiten de woonwijk goed gesetteld zijn, dat zal ergens in februari of maart duidelijk worden. En dan gaan we kijken of roeken uit de hoofdkolonie misschien ook alvast de vlucht daar naartoe nemen. Maar volgend jaar zal de broedperiode toch ook weer rond de kinderboerderij zijn. Die nesten moeten we laten zitten."

Daardoor zal Oostland volgend jaar toch weer verstoorde nachten krijgen, zo waarschuwt de gedragsbioloog. "Pas in 2024 kunnen we de schreeuwende roeken voor zijn huis op z'n vroegst verplaatst hebben, het is niet anders."

'Niet nog een jaar ellende'

Maar Oostland legt zich daar niet zomaar bij neer. Hij wil in een komend overleg met de gemeente nog eens aankaarten of het niet wat sneller kan. Ook al heeft het verjagen met de geluidsbooster wel de nodige rust gebracht, weg is de roekenoverlast nog lang niet.

"Ik wil niet nog weer een jaar in die ellende zitten, er moet eerder doorgepakt worden door de gemeente. Want vergeet niet, we zitten hier al jaren mee. En nu pas gebeurt er iets. En ik snap dat het gaat om een beschermde vogel, en dat er nu eenmaal wetten zijn die het dier beschermen, maar wij lijden gezondheidsschade. Waarom wordt de mens dan niet beschermd?"

Naar een roekenloos Marsdijk

Diederik van Liere begrijpt de frustratie bij Oostland. "Maar het uiteindelijke doel van ons is, net zoals de naam van de werkgroep luidt, een Roekenloos Marsdijk. Maar dat zal echt niet eerder zijn dan in 2024. Maar de overlast heeft nadrukkelijk onze aandacht, en we zijn blij dat in elk geval het verjagen ook effect heeft. Dat is al een mooi begin van de aanpak van het roekenbeheerplan, nu het vervolg met verplaatsing van nesten, stap voor stap. En hopelijk heeft dat straks ook succes", besluit Van Liere.