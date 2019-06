Tennisvereniging Norg neemt padelbanen in gebruik

Padel is een soort combinatie van tennis en squash. De sport ontstond in de jaren 60 in Mexico. Padel wordt steeds populairder in Nederland. Ook in Drenthe zijn inmiddels meerdere banen, onder andere in Beilen en Hoogeveen.Het veld is iets kleiner dan bij tennis en heeft glazen achterwanden. Om de zijkanten staat een hek. Het grootste verschil met tennis is dan ook dat de bal steeds weer terug het veld op stuitert, waardoor je veel langere rally's hebtDe aanleg van de banen in Norg heeft 120.000 euro gekost.