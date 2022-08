Hoogevener op Corsica tijdens hevig noodweer: 'Net F-16's die overvliegen'

Oud-wethouder Gert Vos van Hoogeveen zat gisteren midden in een verwoestende storm die over Corsica raasde. Hij werd geëvacueerd vanaf zijn camping, een dag na zijn aankomst op het Franse eiland in de Middellandse Zee. Een sporthal werd noodgedwongen zijn tijdelijke vakantie-onderkomen.

Vos vergelijkt het met de downburst van 14 juni 2007 in Hoogeveen. Een enorm krachtig en heftig natuurverschijnsel dat de Zuid-Drentse plaats toen trof. Zo'n vijftien jaar later en ruim 1.500 kilometer verderop is hij wederom onder de indruk van de kracht van de natuur.

Verrassing

"We wisten dat er iets zou komen", zo was Vos al gewaarschuwd. "Maar als het gebeurt, dan verrast het je toch. We werden wakker van onweergeluid, maar toen het nog dichterbij kwam hoorde ik niks meer anders dan geraas. Net zes of acht F-16's die constant overvliegen. Je ziet boomtoppen heen en weer gaan, de lucht is groengeel: een heel krachtig natuurverschijnsel", omschrijft hij het gebeuren. Er werd onder meer een windstoot gemeten van 224 kilometer per uur.