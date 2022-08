COA: rond de 250 mensen sliepen buiten bij aanmeldcentrum Ter Apel

Ongeveer 250 mensen sliepen in de nacht van vrijdag op zaterdag buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Kwetsbare mensen zoals gezinnen en zieken hebben wel onderdak gekregen.

Hele week buiten slapen

Niet alleen vorige nacht, ook in de nacht van woensdag op donderdag sliepen mensen buiten. Volgens het COA waren dat ongeveer 70 mensen. In de nachten ervoor sliepen asielzoekers ook noodgedwongen in de buitenlucht.

Buiten worden er volgens haar onder meer tentjes gebruikt om in te overnachten. "Daardoor hebben we minder zicht op hoeveel mensen er op het grasveld 'bij ons voor' zitten", aldus de woordvoerster, die verwijst naar het terrein voor de poort bij het aanmeldcentrum.

Veiligheidsrisicogebied

De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, heeft het voorterrein van het aanmeldcentrum vandaag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat politie en gemeente meer mogelijkheden hebben voor toezicht en bijvoorbeeld preventief kunnen fouilleren. De bedoeling ervan is dat met name kwetsbare vrouwen en kinderen, maar ook personeel dat werkzaam is op het terrein beschermd worden.