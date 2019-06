25 jaar na laatste Nederlander op het TT-podium: Jammer dat ik nog geen opvolger heb

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

Bodelier kent in 1994 een prima seizoen. In Australië en Japan wordt hij elfde, in Spanje zelfs achtste. “Ik reed dat jaar bij een nieuw team met nieuwe mensen om me heen. Per evenement hoopten we dat het beter werd. En vaak was dat ook zo.”Voor de zevende race van het seizoen verhuist het motorcircus naar het TT Circuit voor de Dutch TT. Na de successen in de 125cc van Hans Spaan enkele jaren eerder, wordt de Nederlandse racefan in deze klasse weinig meer verwend. Maar in Assen rijdt Bodelier, gesteund door 100.000 man publiek, een fantastische race.“Ik had als achtste getraind”, kijkt Bodelier terug. “Met dat resultaat was ik tevreden. Ik had nu eenmaal niet het snelste materiaal en bovendien vond ik het moeilijk om een supersnelle ronde neer te zetten. Maar dit was goed, zeker omdat ik een goede starter was. Het verschil in de 125cc was in die tijd heel klein. Was je een halve seconde langzamer, dan startte je als twintigste.”Als de lichten op groen springen, laat Bodelier zijn kwaliteit zien. Als een speer verlaat hij zijn startplek en mengt zich direct in de top. “Vooraf had ik geen speciale verwachtingen. Maar ik nam me wel één ding voor: als ik kans krijg, dan ga ik ervoor.” Al snel voelt de coureur dat er een kans op een goed resultaat in zit. “Dat voelde ik al vlot. Op dat moment wil je die kans pakken met alles wat je bezit. Ik wilde de longen uit mijn lijf rijden.”Even lijkt Bodelier af te moeten haken bij de kopgroep. Maar op dat moment is Takeshi Tsujimura, die bijzonder slecht startte, zijn reddingsboei. De Japanner rijdt op de snelste Honda van het veld en Bodelier kan aanhaken. Samen komen ze weer in de kopgroep terecht en Bodelier weet zelfs enkele keren de leiding te pakken.“Mijn motor had minder vermogen. Op de lange rechte stukken moest ik slipstreamen om mee te kunnen rijden. Maar ik remde later dan de andere coureurs en daardoor was ik gevaarlijk.” Daarnaast geeft al het publiek hem een extra boost. “Dat is denk ik het thuisvoordeel. Niet de circuitkennis. Assen is een heel moeilijk baan om te rijden. Tijdens de trainingen ontdekte ik op verschillende punten nog mogelijkheden om tijdwinst te boeken.”In de laatste ronde hangt Bodelier aan de achterzijde van de kopgroep met daarin Kazuto Sakata, Tsujimura, Peter Oettl en Jorge Martinez. “Ik had een klein gaatje. Vanuit de Strubben had ik iets te veel afstand met de concurrentie. Mijn motor had de kracht niet om de Veenslang alleen te doen. Ik kon het gat nooit dichtrijden, alleen maar hopen dat ik in de Ramshoek er dichterbij zat.” Met nog een paar honderd meter tot de finish ziet Bodelier dat Sakata en Oettl letterlijk tegen elkaar aanzitten in de Ramshoek. “Dit kon niet goed aflopen. Ik besloot niet om als laatste te remmen, maar ben achter hen blijven rijden.”Bodelier ziet het goed. Oettl wordt naar buiten gedrongen in de Geert Timmerbocht. Hij gaat een klein stukje door het gras, verliest daardoor grip en gaat onderuit. Sakata moet daardoor uitwijken en de Nederlander profiteert. Buitenom passeert hij zijn concurrent en finisht als derde.Had er meer in gezeten? De Nederlander denkt na 25 jaar dat dat wel mogelijk was. “Ik had kunnen winnen, maar de derde plek was ook mooi. Als je wilt winnen, dan moet alles kloppen plus tien procent extra. Dat ultieme zat er net niet in. Maar ik kijk er met plezier op terug. Ergens ben ik trots dat ik de laatste Nederlander ben die op het podium stond, maar het is ook jammer dat ik het nog steeds ben.”De komende jaren denkt Bodelier dat hij voorlopig ook de laatste Nederlander blijft die op tijdens de TT op het podium heeft gestaan. “Ik zie dat de komende vijf jaar niet veranderen. Ook Bo Bendsneyder gaat deze TT niet voor een stunt zorgen, hoewel ik zou willen dat het anders is. Wat hij wint met goede trainingstijden, verliest hij bij de start. De mindset moet anders. Het is bij de start erop of eronder. Dan ga je maar een keertje onderuit in de eerste bocht.”