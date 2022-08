Drents Museum over actie Extinction Rebellion: 'We begrijpen maatschappelijke discussie'

"We begrijpen de maatschappelijke discussie over duurzaamheid, klimaat enzovoort. Maar we hebben inhoudelijk over deze zaak geen standpunt", zegt Jeanette Roorda van het Drents Museum in Assen. Ze kijkt toe hoe klimaatactiegroep Extinction Rebellion bij het museum protesteert.

"Qua vorm zou je kunnen zeggen dat het behoorlijk creatief is", meent Roorda namens het Drents Museum. "Demonstreren kan in Nederland, dus het is helemaal prima. In het voorjaar is er al wel een gesprek geweest tussen Extinction Rebellion en de directie. Dus we zijn in gesprek."