FC Emmen haalt transfervrije Lorenzo Burnet

Hij tekent in Emmen een contract voor één seizoen, met een optie voor een tweede jaar.Burnet, geboren op 11 januari in Amsterdam, begon zijn loopbaan bij Zeeburgia. Op 13-jarige leeftijd kwam hij in de jeugdopleiding van Ajax terecht en als speler van die club speelde hij dertien jeugdinterlands, waarin hij drie keer scoorde. Toch haalde Burnet niet de hoofdmacht van Ajax en via de beloften van de Amsterdamse club maakte de verdediger in de zomer van 2011 de overstap naar FC Groningen. Bij die club maakte Burnet zijn debuut in het betaald voetbal en won hij in het seizoen 2014/2015 de KNVB beker.In de zomer van 2016 vertrok Burnet transfervrij naar Slovan Bratislava, de nummer twee van Slowakije in het voorgaande seizoen. Hij tekende er een contract van drie seizoenen, maar echt een succes werd het niet. Op 10 januari 2017 maakte Slovan bekend dat het Burnet voor de rest van het seizoen verhuurde aan N.E.C.. Hij maakte op 6 maart 2017 zijn debuut voor de club en op 28 mei 2017 degradeerde hij met de Nijmegenaren. Bij terugkomst in Slowakije werd zijn contract ontbonden en keerde hij terug naar Nederland waar hij ging spelen voor Exelsior. In zijn tweede contractjaar, het afgelopen seizoen dus, volgde opnieuw een degradatie (ondanks twee zegen tegen zijn nieuwe club).Dick Lukkien kent Burnet nog uit zijn periode als assistent-trainer bij FC Groningen. "Daar was hij gewoon een vaste waarde en als hij dat een periode niet was, dan knokte hij zich altijd weer terug. Dat is ook wel een beetje het karakter van Lorenzo, zo is gebleken de afgelopen seizoenen. Hij is als speler wel vergelijkbaar met Caner Cavlan. Hij is een prima linksback, die ook aanvallend veel bij het spel betrokken wil worden."Het afgelopen seizoen speelde Burnet 29 duels, waarin hij twee keer scoorde.“FC Emmen heeft het afgelopen eredivisieseizoen bewezen een aanwinst te zijn voor de eredivisie,” zegt Burnet. “Ik hoop dat ik de club kan helpen om ook komend seizoen handhaving veilig te stellen. Ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in.”