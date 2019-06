Gersom Klok terug naar oude liefde HHC

Het is voor HHC Hardenberg een hoogtepunt dat Gersom terugkeert. Bert Beun, voorzitter HHC

“Ik ga beginnen met een eigen onderneming op het gebied van personal training en in- en outdoor sporten. In de breedste zin van het woord. Mensen met zwaar overgewicht tot topsporters. Ik wil iedereen kunnen helpen”, zegt Klok die naast HHC ook voor Go Ahead Eagles en Veendam speelde.Voor Klok was de keuze voor HHC Hardenberg een makkelijke, zo laat hij weten op de website van de oranjehemden. “Ik heb altijd geroepen dat ik, als ik bij de amateurs speel, dat bij HHC doe. Daar ben ik altijd bij gebleven. Ik heb het altijd super naar mijn zin gehad en voel mij hier thuis. En op de top van mijn kunnen wil ik graag wat voor de club terugdoen. Ik wil niet gaan afbouwen en teruggaan, maar in de topjaren nog wat kunnen doen. En een gooi doen naar prijzen. Dat lijkt mij wel het ultieme doel.”HHC Hardenberg-voorzitter Bert Beun is enthousiast. “Het is voor HHC Hardenberg een hoogtepunt dat Gersom terugkeert.Het afgelopen seizoen speelde Klok 17 keer in de hoofdmacht van FC Emmen. Na de winterstop zat hij lange tijd in de lappenmand, vanwege een ontsteking in zijn blaas.