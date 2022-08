Een en Zuidvelde in opstand tegen sluiten buslijnen

Als Arriva en het OV-bureau hun plannen doorzetten, rijden vanaf december geen bussen meer door de dorpen Een en Zuidvelde. Onmogelijk, volgens de inwoners. Zij bieden daarom komende week een petitie aan.

In de plannen voor 2023 verdwijnt de buslijn 84 tussen Assen en Drachten en daarmee verdwijnt ook het openbaar vervoer uit de dorpen. "Daarmee is in het westelijke deel van de gemeente Noordenveld het openbaar vervoer helemaal verdwenen", zegt PvdA-raadslid Christel Pijpker, die samen met Plaatselijk Belang Een de petitie heeft opgezet. Inmiddels is die ruim 320 keer ondertekend, terwijl er zo'n 800 mensen in de twee dorpen en omliggende gebieden wonen.

"Vooral voor Een en Zuidvelde heeft dit besluit gevolgen", zegt Pijpker. In de afgelopen jaren zijn er veel jonge gezinnen in de dorpen komen wonen. Op dit moment maakt dagelijks vooral een achttal jongeren gebruik van de bus. "Nu is het al bijna niet te doen om naar Groningen naar school te gaan. Dan moet je de bus nemen naar Assen en vervolgens met de trein naar Groningen. Dan ben je anderhalf uur verder. Straks moeten scholieren eerst vijf kilometer fietsen naar Norg, om daarna de bus te pakken naar Assen. Naar Drachten wordt helemaal moeilijk."

Veel middelbare scholieren in het dorp gingen altijd in Norg naar het Dr. Nassau College. Maar die school gaat de deuren sluiten, waarschijnlijk volgend jaar. Dat maakt verder reizen noodzakelijk. "Ik moest vroeger als scholier ook altijd naar school toe fietsen", is Pijpker eerlijk. "Maar in de herfst en winter, bij slecht weer, hadden wij wel de keuze om met de bus te gaan. Die keuze is er straks niet meer. We hebben hier ook een groep jongeren die naar Leek naar school gaan. Daar gaat al geen bus meer naartoe. In de wintermaanden regelen ouders onderling hoe kinderen tijdens slecht weer naar school worden gebracht."

Strijdbaar

Dat de buslijn door het dorp nu helemaal verdwijnt, zorgt niet eens voor een grote verrassing in de dorp. Twee jaar geleden verdwenen de bussen al in de avonduren en het weekend. Destijds werd in het dorp al gefluisterd dat dit aanloop zou zijn richting de volledige verdwijning van het OV.

"Als inwoner van een kleine kern, word ik heel strijdbaar van zo'n besluit", zegt het gemeenteraadslid. " Wij moeten vechten voor de laatste voorzieningen in onze dorpen. Vechten voor het behoud van de basisschool, voor het behoud van het dorpshuis en vechten voor de komst van glasvezel. Als inwoners moeten we de dorpen leefbaar houden. Vechten we niet, dan raak je voorzieningen snel kwijt."

'Het kan ook anders'