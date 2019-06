Met 10.000 duiven richting het zuiden

Slot vindt het prachtig. Het hoort allemaal bij de duivensport. De duiventransporteur en duivenmelker haalt bij elke postduivenvereniging in Zuidoost-Drenthe kisten vol duiven op. De beesten zijn allemaal van leden van die clubs. Honderden kilometers verderop worden de duiven vrijgelaten en vliegen ze zo snel mogelijk naar huis. Hoe eerder de duif thuis is, hoe meer punten voor de eigenaar."Zoals nu, wordt het mooi weer, dan kunnen ze er hopelijk op tijd uit. Deurne is op zich niet zo heel ver, zo'n 127 kilometer door de lucht dus die zijn er ook zo weer. Da's een paar uurtjes vliegen en dan zijn ze weer thuis", zegt Slot. "Ik ben helaas niet thuis dus ik kan ze niet binnenhalen. Soms komen ze er echt als een speer aan. Dat is gewoon heel mooi om te zien, een kick zeg maar."De rit begint bij Postduiven Vereniging De Vredesduif in Weiteveen. 281 duiven staan klaar voor vertrek. Elke duif wordt geringd en zo gechipt. Er komt heel wat administratie bij kijken, want voor de puntentelling moet je precies weten welke duif wanneer aankomt, hoe lang het dier over de vlucht doet en hoe snel de duif gemiddeld vliegt."Het is belangrijk dat ze goed zicht hebben", legt Slot uit. "Ze moeten zich goed kunnen oriënteren vanaf de losplaats. Want ja, ze hebben geen TomTom bij zich. De duiven gaan rondjes draaien en op een gegeven moment weten ze waar ze naartoe moeten. Niemand weet hoe ze dat kunnen, dat zit in het koppie van de duif. Ze weten precies hoe ze de weg naar huis moeten vinden."