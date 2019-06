Winst op Drèents Liedtiesfestival is slechts het begin voor Leon Moorman

Moorman (29) besloot een maand geleden te stoppen bij de band Scrum. Hij wil zich volledig richten op zijn eigen carrière met liedjes in het Drents. "De winst op het Drèents Liedtiesfestival komt dan ook op een ideaal moment", vertelt Moorman. "Ik had niet onder stoelen of banken gestoken dat ik graag wilde winnen. Het zet mij en mijn muziek op de kaart."Vorig jaar was zijn liedje Naor Huus al te horen op het Drèents Liedtiesfestival, maar toen moest Moorman zelf verstek laten gaan. Met Mark Bouwers als zanger bereikte het nummer de finale. "Ik had die datum al een optreden staan met Scrum, waar ik echt niet onderuit kon", legt Moorman uit. "Dit jaar wilde ik echt graag zelf optreden op het Liedtiesfestival."Met zijn liedje Knooin won hij gisteravond de finale in het Atlas Theater in Emmen. Moorman ontvangt een geldbedrag van 2000 euro, om te besteden aan het opnemen en uitbrengen van zijn winnende lied. Ook wordt hij, als vertegenwoordiger van het Nedersaksisch, afgevaardigd naar het Europees Songfestival voor Minderheidstalen op het Suns Europe Festival in het Italiaanse Udine later dit jaar."Het geldbedrag is heel welkom. En dan mag ik ook nog eens naar Italië. Dat is prachtig, want ik wil graag met mijn muziek de grens over", zegt Moorman. Dat lang niet alle muziekliefhebbers Drents verstaan, is volgens hem geen enkel probleem. "Ik luister zelf bijvoorbeeld ook Italiaanse liedjes en daar versta ik weinig van. Maar dat is geen vereiste om van goede muziek te kunnen genieten."De tweede single van de nieuwbakken solo-artiest komt deze week uit. "Hopelijk wordt ook dit nummer weer goed opgepakt", verwijst Moorman naar zijn debuutnummer Naor Huus. "En ik heb nog een aantal liedjes op de plank liggen. De komende tijd wil ik bovendien veel meer schrijven. Over een paar maanden moet weer een nieuwe single volgen en hopelijk komt daarna ook een album uit."