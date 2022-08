Smaad! Laster! Etstoel Anloo spreekt na twee jaar weer recht

Rondom de kerk trekt de jaarmarkt veel bekijks. De paar duizend bezoekers nemen een kijkje bij de ijzersmid, wagen zich aan het schieten met een kruisboog of genieten in de stralende zon van een broodje swienevlees. Doeven: "Er is echt van alles te beleven. We hebben muzikanten, artiesten, straattheater, Leidse kluchten en natuurlijk een hoop voor de inwendige mens."

De opbrengst van de Etstoel wordt gebruikt voor het onderhoud van de bijna duizend jaar oude Magnuskerk, het trotse middelpunt van Anloo. Doeven: "Het is de oudste kerk van Drenthe en het beheer ervan kost natuurlijk vrij veel. Met de activiteiten die we hier doen proberen we daar een bijdrage aan te leveren. En we hebben een gezellige dag met alle vrijwilligers: twee vliegen in een klap!"