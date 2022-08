Zorgminister gaat niet in op zwaar betwiste miljoeneninvestering Drentse zorg

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) velt geen oordeel over de zorgwinst van ongeveer 2,1 miljoen euro die Ruud Slot als oud-eigenaar van MartiniZorg en diverse Drentse zorgbedrijven naar zijn persoonlijke bv overmaakte.

De VVD-bewindsvrouw vindt het van belang om 'niet-integere zorgaanbieders' te kunnen aanpakken, antwoordt ze op Kamervragen van Joba van der Berg (CDA). "Over de concrete casus van MartiniZorg doe ik geen uitspraak, maar ik kan mij de vraagtekens bij deze casus heel goed voorstellen. Het is evenwel aan de toezichthouders hier een oordeel over te vellen."

Slot was directeur van De ZorgZaak, het moederbedrijf van Martinizorg. Uit onderzoek van RTV Noord in mei bleek dat hij ongeveer 2,1 miljoen euro zorgwinst aan zijn persoonlijke onderneming heeft uitgekeerd. Het gaat om dividenduitkeringen in de periode 2014 tot 2020, bovenop het salaris van Slot.

Minister spreekt van 'ingrijpen'

Het kabinet werkt aan (nadere) voorwaarden om 'excessieve' winstuitkeringen in de zorg tegen te gaan of te voorkomen, stelt Helder in antwoord op de Kamervragen. "Wanneer personen misbruik maken van collectieve middelen en de belangen van patiënten en cliënten en de zorg schaden moet worden ingegrepen."

Winst maken met eigen ondernemingen is overigens toegestaan in de zorg. Ook het uitkeren van dividend (een winstuitkering aan aandeelhouders) is niet verboden. Toch was de ophef voor Slot reden om te vertrekken als directeur van De ZorgZaak.

'Aangewend voor zorg'

Het wegsijpelen van zorggeld heeft Slot zelf altijd ontkend. Hij heeft de 2,1 miljoen dividend niet in zijn eigen zak gestoken, maar "aangewend ten bate van de zorg", doelend op een gezondheidscentrum in Hoogeveen en een Vitaliteitsoord in Frederikoord.