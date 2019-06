Power Dance Squad Coevorden voor derde jaar op rij Nederlands kampioen

Power Dance Squad maakt onderdeel uit van de Turn Vereniging Coevorden (TVC) en bestaat grotendeels uit oud-turners.Power Dance Squad wil graag naar de wereldkampioenschappen toe. Dat lukte vorig jaar ook, maar toen was er te weinig geld om mee te doen aan het WK in Orlando in de Verenigde Staten. De dansgroep hoopt dat ze zich komend jaar tijdens het EK in het Duitse Bottrop kwalificeert voor het WK in 2020, dat opnieuw in Orlando plaatsvindt.Vanuit TVC Coevorden waren er 2 teams actief in Steenwijk. Power Dance Squad kwam uit in de categorie Show dance 18+ en in de Categorie Jazz 18+ en Rough kwam uit in de categorie HipHop 10 tot 13 jaar.Power Dance Squad behaalde de tweede plaats in de Jazz categorie en door de zege in de categorie Show werd het team voor het derde jaar op rij Nederland kampioen Soneo. Rough viel niet in de prijzen.