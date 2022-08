Reeks zet zich voort: opnieuw slapen mensen buiten in Ter Apel

Door het tekort aan opvangplekken moeten opnieuw mensen buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Om hoeveel mensen het dit keer gaat, is niet bekend.

De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, heeft het voorterrein van het aanmeldcentrum vrijdag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat politie en gemeente meer mogelijkheden hebben voor toezicht en bijvoorbeeld preventief kunnen fouilleren. De bedoeling ervan is dat met name kwetsbare vrouwen en kinderen, maar ook personeel dat werkzaam is op het terrein beschermd worden.