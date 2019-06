Ondernemen in Drenthe: Drouwenerzand, van theehuis naar pretpark

"Het allermooiste is gewoon dat je een gezin een leuke dag kunt bezorgen. Dat is zo mooi", zegt woordvoerder Froukje Bruins van het park. Ze werkt er al meer dan 25 jaar, heeft heel wat mensen zien komen en gaan, maar dat blijft toch het mooiste volgens haar."We zijn ooit begonnen als theehuis. Daarna werd het een horecagelegenheid met zalencentrum en er kwam een speeltuin bij. Bij de speeltuin kwamen attracties. Steeds meer attracties, tot dit", vertelt Bruins. De eigenaar Bert van der Linde heeft het park in 1994 overgenomen en er van gemaakt wat het nu is: Een attractiepark waar je een vast bedrag betaalt en vervolgens onbeperkt gebruik kunt maken van de attracties en het buffet.Een groot pluspunt van het park is volgens Bruins dat het niet te groot is en daardoor overzichtelijk blijft voor ouders en toezichthouders. "Als kinderen er later over gaan praten dat ze bij een pretpark zijn geweest, waar ze lekker vrij mochten rondlopen en dat ze niet steeds hand-in-hand moesten lopen met mama of papa, dat ze een ijsje mochten pakken wanneer ze wilden: dat zijn herinneringen die vergeet een kind niet."Daarnaast streeft het park naar vernieuwing. Elk jaar probeert Drouwenerzand een nieuwe attractie te plaatsen. Bruins vertelt dat ze in de wandelgangen van bezoekers wel eens verbazing hoort als er weer een nieuwe attractie staat. "Hoe doen ze dat toch?", lacht ze.Op een mooie dag, zo tegen de zomervakantie aan, stroomt het rond half tien al vol met schoolreisbussen vol kinderen. "Iedereen die hier loopt die geniet en is gewoon bezig om herinneringen te maken. Daar zijn wij onderdeel van en dat vind ik het mooist", besluit Bruins.Bekijk de hele uitzending: