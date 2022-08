Mart Hoogkamer breekt optreden Boerenrock Festival af wegens bierdouche

Volgens Van der Veen is er alles aan gedaan om het optreden goed te laten verlopen. Zo werden van tevoren afspraken gemaakt over wat er zou gebeuren als er bier werd gegooid. De afspraak was dus dat Hoogkamer het dan nog een keer zou proberen. "We hadden ook beveiliging goed zichtbaar staan bij het podium. Mart komt op en het regent meteen bier", verzucht hij. Van 'vreugdebier' was daar geen sprake. "Dit was echt gericht op hem."