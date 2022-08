Noodkreet moeder Brenda Huisjes: 'Help onze Nikita (20) overleven'

"Als deze operatie niet doorgaat, zullen we haar verliezen", snikt Brenda Huisjes uit Zuidwolde. "Je gaat er echt kapot aan."

Aan het woord is de moeder van de 20-jarige Nikita. Haar dochter ligt hele dagen op bed in een donkere kamer en kan praktisch niks meer. Alleen een peperdure operatie in Amerika kan het leven van deze jonge vrouw nog redden. De lijdensweg begon zes jaar geleden toen Nikita veertien was.

'Ze werd zieker en zieker'

"Onderweg op vakantie heeft Nikita een ongeluk gehad. Ze liep daarbij een hersenkneuzing en een gebroken neus op. En vanaf toen is haar leven echt stil blijven staan", verklaart moeder Brenda.

"Ze kreeg hoofdpijn, kon niet meer tegen licht, ze was steeds heel moe en dagelijks misselijk. Ze werd zieker en zieker. Ondanks dat ze verschillende revalidatie-trajecten heeft gevolgd - zo zat ze negen maanden intern in Beetsterzwaag - en heel veel verschillende behandelingen heeft gehad werd Nikita nergens beter van."

Aangeboren afwijkingen

Omdat Nikita ook meerdere keren door een teek was gebeten, dacht moeder Brenda, eind 2019, dat de ziekte van Lyme de oorzaak was. Maar ondanks een succesvolle behandeling in Duitsland knapte Nikita ook daar niet van op.

"Ze bleef maar verzwakken. Ze kreeg meer nekklachten en ook allerlei andere neurologische klachten. De arts in Duitsland heeft ons toen geadviseerd om verder onderzoek te laten doen naar haar nekklachten", verklaart Huisjes.

Na een lange medische zoektocht werd in Barcelona ontdekt dat Nikita een hoge nekwervel-instabiliteit heeft. De neurochirurg uit Amerika kwam met de diagnose dat ze twee aangeboren afwijkingen heeft. Het gaat om een bindweefsel-afwijking (EDS) en daarnaast zit haar ruggenmerg onder in haar rug vast (TCS).

'Hoge nekwervel-instabiliteit'

Het betekent dat het gewricht dat haar schedel met haar nek verbindt instabiel is, en dat de banden die normaal gesproken de wervels op hun plaats houden niet werken of zijn uitgerekt. Daardoor wordt er druk uitgeoefend op de hersenstam en is haar autonome zenuwstelsel totaal ontregeld. De hersenstam regelt alle onbewuste functies en processen in het lichaam zoals ademhaling, hartslag, temperatuur, bloedsomloop, gehoor, energieproductie, spijsvertering, het slikken en kauwen, slaap-waakritme en de stofwisseling.