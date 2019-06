Getuigen gezocht van mogelijk opzettelijke aanrijding in Emmen

Het slachtoffer uit Emmen kreeg tussen half zes en zes uur in de ochtend voor een horecagelegenheid woorden met een andere man. Daarop stapte deze persoon in zijn bestelbus en veroorzaakte op de stoep een aanrijding.Het slachtoffer werd zwaargewond door een toegesnelde ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte sloeg op de vlucht in zijn vermoedelijk witte beschadigde VW Caddy. De identiteit van de verdachte is bekend bij de politie. De recherche roept hem op zich te melden op het politiebureau.De politie hoopt in contact te komen met getuigen of mensen die over relevante informatie beschikken. Ook bij het zien van de waarschijnlijk beschadigde bestelbus kan contact worden opgenomen via 0900-8844 of anoniem 0800-7000.