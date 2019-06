Man zwaargewond bij aanrijding in Emmen

Het slachtoffer kreeg tussen half zes en zes uur 's ochtends voor een horecagelegenheid ruzie met een andere man. Die stapte vervolgens in zijn bestelbus en reed het slachtoffer op de stoep aan.De Emmenaar werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn letsel is niks bekend. De verdachte sloeg op de vlucht in zijn vermoedelijk witte beschadigde VW Caddy. De politie weet wie de man is en is naar hem op zoek.Op de plek van de aanhouding is onderzoek gedaan. Daar heeft de politie ook getuigen van de aanrijding gesproken. Toch is ze nog op zoek naar meer mensen die het hebben zien gebeuren. Ook als mensen de beschadigde bestelbus zien rijden, wil de politie graag dat ze contact opnemen met 0900-8844.