Rijkswaterstaat start morgen ook met hitteplan

De verwachting is dat het de komende dagen warmer wordt dan 25 graden. Dinsdag en woensdag stijgt de temperatuur zelfs boven de 30 graden. Eerder vandaag kondigde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ook al het hitteplan af voor zeven provincies, waaronder Drenthe en Overijssel.Rijkswaterstaat adviseert automobilisten ook water mee te nemen voor onderweg. De instantie is nog niet bezig met het koelen van beweegbare bruggen in het wegennet. Die bevatten veel staal dat kan uitzetten bij hitte. "Maar als het nodig is gaan we dat doen'', aldus een woordvoerder.Ook de ANWB houdt rekening met de verwachte hitte. De organisatie zet de komende dagen tientallen extra wegenwachters in. "We moeten rekening houden met vijfhonderd tot duizend extra pechgevallen per dag'', aldus een woordvoerder. De ANWB denkt dat de extra inzet op met name dinsdag en woensdag nodig zal zijn.''Met die hoge temperaturen kunnen accu's, die al niet zo best zijn, een extra tik krijgen. Ook moeten we rekening houden met oververhitte motoren'', zegt de woordvoerder.''De ANWB zet de extra mensen ook in om het werk van de wegenwachters wat minder zwaar te maken. ''Het is best zwaar om met temperaturen van 30 graden of hoger te moeten werken en dan scheelt het als je dat werk over meer mensen kunt verdelen.''