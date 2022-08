Streep door optreden Noord Nederlands Orkest op Lowlands omdat soundcheck Stromae uitliep

Het concert dat het Noord Nederlands Orkest (NNO) vandaag zou geven op Lowlands, is afgelast. Dat komt omdat de nachtelijke soundcheck van Stromae is uitgelopen.

"Omdat er zo'n acht uur nodig is voor de voorbereidingen van een headlineshow, starten de voorbereidingen al in de nacht voorafgaand aan de show", schrijft de organisatie van Lowlands. "Overdag is er niet voldoende tijd omdat er dan andere optredens op het podium plaatsvinden."

Volgens Lowlands is er 's nachts onverwacht vertraging ontstaan. "Het bleek niet mogelijk deze vertraging in te lopen, waardoor helaas besloten is de voorstelling van het Noord Nederlands Orkest af te zeggen zodat de show van Stromae vanavond kan doorgaan."

Ander podium geen optie

Lowlands noemt het besluit 'teleurstellend' en zegt dat wel geprobeerd is het orkest op een ander moment door te laten gaan. "Maar aangezien zij met in totaal bijna 160 personen naar Lowlands komen, is een ander podium geen optie. Deze zijn simpelweg niet groot genoeg."

Het NNO zou de negende symfonie van Beethoven uitvoeren. "Ik ben out en zeer teleurgesteld", reageert artistiek leider Marcel Mandos van het NNO bij RTV Noord . 'Ik vind het onbegrijpelijk.'

'Sprakeloos'

Het orkest is vannacht op de hoogte gebracht van het besluit van Lowlands. Lowlands-baas Eric van Eerdenburg is volgens Mandos ook aangedaan en geraakt, dat ze dit besluit hebben moeten nemen. "Kijk, Stromae is de hoofdact van Lowlands en het programma zit vol. Als er ergens iets mis gaat, kun je een optreden niet verplaatsen. Maar dat wij nu kind van de rekening zijn... Echt ik ben sprakeloos", reageert Mandos.