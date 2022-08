Metaaldetectorwedstrijd op trekkerslep-akker Hooghalen: 'Boer blij en wij een mooie dag'

Hele bijzondere vondsten zijn er vandaag niet gedaan op de akkers en weilanden tussen de A28 en de spoorlijn bij Hooghalen, maar daar gaat het ook niet om bij de metaaldetectiewedstrijd die daar gehouden werd. Het was een wedstrijd om zoveel mogelijk in de grond verstopte tokens en metaalafval in te leveren.

Hoe meer tokens of gewicht aan metalen, hoe meer loten met kans op een prijs een deelnemer krijgt. Maar het was vooral ook voor de gezelligheid, elkaar te treffen buiten Facebook om en om ervaringen uit te wisselen.

Zie hier in een notendop de reden waarom het trekkerslepterrein bij Hooghalen vandaag bezaaid was met mensen met een metaaldetector. Justin Nuruwe uit Assen is de organisator en hij is blij met de grote opkomst van zo'n 200 deelnemers uit Nederland, België, Duitsland en Polen. Wie denkt dat metaaldetectie een hobby is voor grijze mannen van middelbare leeftijd heeft het mis. Veel deelnemers zijn onder de veertig en er zijn ook veel vrouwen bij in alle leeftijden, van jong tot oud. En enkele kinderen zoeken driftig mee.

'Dit zijn stortakkers'

Zodra er een bliepje afgaat leggen de deelnemers de grote metaaldetector weg en beginnen te graven. Aan de uitrustingen te zien zijn de meesten al aardige pro's, want verder zoeken in het gat of op opgegraven zand gaat verder met een speciale handdetector. Met borsteltjes worden onbekende en verroeste voorwerpen die al veel langer dan de trekkerslep van vorige week in de grond zitten schoongemaakt. Een stel dertigers uit Polen vindt een halve Nederlandse cent en een zilveren dubbeltje.

"Dat komt omdat dit stortakkers zijn", vertelt een ervaren zestiger. "Het hier afgegraven veen ging als turf naar het Westen om gebruikt te worden als brandstof en daar kwam stadsdrek en stront voor terug om de hier ontstaande akkers mee te voeden en op te hogen. Zo komen al die voorwerpen als haarspelden, vingerhoedjes en munten hier terecht."