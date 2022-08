De week van Drenthe: Drenthe in herfstkleuren en omgekeerde vlaggen terug in Nijeveen

Biologische melkveehouders zouden ontzien moeten worden bij de stikstofaanpak en herfstkleuren tijdens de zomerhitte. Dat en veel meer in het Drentse nieuws van deze week.

Maar we beginnen het weekoverzicht met het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maandag werd daar in Borger bij stilgestaan. Ook werden de slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië herdacht. Voorafgaand aan die herdenking was er nog wel het nodige te doen om de omgekeerde vlaggen in Drenthe, uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Dat tijdens de herdenking op veel plekken de Nederlandse vlag nog op de kop hangt is tegen het zere been van veteranen.

Op dinsdag kwamen de biologische melkveehouders in het nieuws. Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof onderzoekt of die groep ontzien kan worden in de stikstofaanpak. Biologische boeren zijn daar blij mee, zolang andere boeren daar niet de dupe van worden.

Een warme zomer

Woensdag riep de brancheorganisatie van winkeliers ondernemers op hun deuren dicht te houden als ze de airco aan hebben staan. Dat willen ze om zo energie te besparen. In Emmen geven steeds meer winkeliers daar gehoor aan, maar in Meppel nog niet...

Over warmte gesproken. Het is nog geen herfst, maar veel bomen en struiken kleuren alweer bruin. Ze lijden onder de extreme hitte en langdurige droogte. In het ergste geval kan dat leiden tot takbreuk. Zo ging het afgelopen donderdag mis in Zuidlaren.