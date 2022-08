Voorzitter Drentse Ouderen Partij Ria de Weerd overleden

Voorzitter Ria de Weerd van de Drentse Ouderen Partij (DOP) uit Emmen is overleden. De Weerd was sinds 2015 voorzitter van de partij.

Ria de Weerd is 72 jaar geworden. Ze overleed in haar woonplaats Emmen.

De Weerd volgde in 2015 Ton Schoo op die vanwege gezondheidsreden een stapje terug deed. Na jaren met een of twee zetels in de gemeenteraad van Emmen te hebben gezeten, behaalde DOP in 2018 geen raadszetel tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Afgelopen verkiezingen deed de partij niet meer onder eigen naam mee aan de verkiezingen, maar werd de samenwerking met 50PLUS aangegaan. De Weerd was het vanwege afnemende gezondheid al rustiger aan gaan doen de laatste twee jaar.