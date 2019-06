Niemand kijkt raar op in fantasiewereld in Emmen

In het Rensenpark, de oude dierentuin van Emmen, is dit weekend voor het eerst het festival Fable & Fantasy gehouden. Door het hele park waren activiteiten en kraampjes te vinden. Bezoekers van het festival mochten zelf bepalen hoe ze verkleed gaan.Met groene ogen, groen haar en grote puntoren loopt Tina Borgmeijer uit Coevorden door het park. Ze heeft een zelfgemaakt pak aan van de High Elf Archer uit de Japanse tekenfilmserie Goblin Slayer. "Ik kijk veel anime", legt ze uit. "Als een karakter mij trekt, dan wil ik die rol graag naspelen."Al zes jaar gaat Borgmeijer verkleed als verschillende tekenfilmfiguren naar festivals. Meestal is dat in Limburg en Utrecht."We zien dat daar veel mensen uit het Noorden naartoe gaan", zegt Laura Enninga van de organisatie van Fable & Fantasy in Emmen. "We dachten: Kom nou maar eens deze kant op!"Tegen een boom vlak bij de ingang hangt Loes Lodder, verkleed als Mutti de Garbage Goblin heet ze iedereen welkom. Haar hoofd en armen zijn groen geschminkt. Dat was nog een klus. "Vanochtend vergat ik de achterkant van mijn arm te schminken. Maar gelukkig zag ik het nog ruim op tijd.""Je waant je even helemaal in een andere wereld", zegt Van Houten over de verkleedpartij. Hij bezoekt het festival met vrienden, die verkleed zijn als onder meer ridder en prinses. "Het is iets gezamenlijks. Als je dit thuis alleen aantrekt, dan is de lol er snel af."