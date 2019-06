De kop is eraf voor FC Emmen

Ik heb op voetbalgebied alles te danken aan Dick Lukkien. Hij gaf me de kans en heeft me eigenlijk ook alles geleerd. Ferhat Görgülü, nieuwe centrale verdediger van FC Emmen

Beide spelers hopen op een transfer, maar zijn afhankelijk van Groningen. Bijl wacht op de arbitragezaak en Bakker, die volgens Emmen nog gewoon een contract heeft bij Emmen, lijkt te moeten hopen dat Groningen een goede vergoedingssom wil betalen aan de Drentse club.Van de zes nieuwelingen trainde Desevio Payne apart van de groep. De verdediger, die overkomt van Excelsior, moet eerst weer volledig fit worden. Hij trainde samen met captain Anco Jansen en Henk Bos. Die laatste houdt in eerste instantie zijn conditie op peil in Emmen en wellicht zit er nog wel een contract in voor de middenvelder.Lukkien wilde niet zeggen hoeveel versterkingen hij nog wil, wel liet hij weten dat Emmen nog niet klaar is. "We zoeken centraal achterin nog versterking, we hebben nog een paar middenvelders nodig en ik heb er graag nog een rechterspits bij, met diepgang en een individuele actie." Voor die laatste positie komt ook Luciano Slagveer in aanmerking. "We zijn met hem en ook met Lokeren, de club waar hij onder contract staat, in gesprek", aldus de oefenmeester die de trainingstijden voor de komende week heeft aangepast in verband met de hitte. "We trainen de komende dagen niet om 10.30 uur, maar om 9.30 uur.Na de training namen de spelers en trainers uitgebreid de tijd om handtekeningen uit te delen. Nieuwelingen Lorenzo Burnet en Ferhat Görgülü moesten daarnaast nog langs de journalisten. De twee kwamen gisteren tot een akkoord met de Drentse club en waren uitereraard blij met hun nieuwe stap. Voor Görgülü is de stap naar Emmen een soort thuiskomen. "Ja, na vijf jaar Turkije voelt dat absoluut zo. Ik ben opgegroeid in Turkije, maar ben geboren in Veendam. Daarnaast heb ik op voetbalgebied alles te danken aan Dick Lukkien. Hij gaf me de kans en heeft me eigenlijk ook alles geleerd." Ook voor Burnet was het niet onbelangrijk dat hij bij Emmen veel oude bekenden tegenkomt. Bovendien kan de linksback zijn ambitie, spelen in de eredivisie ondanks de degradatie met Excelsior, voortzetten.