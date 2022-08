Aanhouding na vondst van mogelijk drugsafval Kiel-Windeweer

De politie heeft vanmiddag in Kiel-Windeweer waarschijnlijk een hoeveelheid drugsafval gevonden. Op het terrein aan de Nieuwe Compagnie waar de vondst is gedaan, is een persoon opgepakt.

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) onderzoekt de aangetroffen stoffen en goederen bij het dorp net over de Drents-Groningse provinciegrens. De politie kan nog niet meer informatie geven over de rol van de opgepakte persoon en over wat er is aangetroffen.