Henk Brink nodigt spottende Haagse wethouder uit in Drenthe [update]

Hij deed de spottende uitspraak in een gesprek over de Brede Welvaartsindicator 2019, waarin geconcludeerd wordt dat Noord-Drenthe het hoogst scoort op het gebied van welvaart van alle regio's in Nederland. Den Haag valt volgens De Mos niet te vergelijken met een regio 'waar een paar hunebedden liggen'.De Mos gaf in de regionale radio-uitzending hoog op over de Haagse economie en sprak zich kritisch uit over de Brede Welvaartsindicator 2019. "Al die rapporten zijn mooi hoor, maar als je ons wilt vergelijken met Noord-Drenthe zijn we volgens mij snel uitgesproken", aldus De Mos."Toch nodig ik ⁦@RicharddeMos⁩ uit om te zien wat de innovatie, ondernemersruimte en de kwaliteit van leven is hier in #Drenthe", aldus Henk Brink.De Mos reageerde vanavond op Brinks tweet dat hij 'met wat Haagse beeldspraak' enkel had willen aangeven hoe verknocht hij is aan zijn stad Den Haag. De wethouder stelde een wederzijds bezoek voor. Hij sloot de tweet af met 'Knuffel' en een hartje.De Hagenaar kreeg op Twitter gisteren en vandaag verschillende negatieve reacties van mensen uit Drenthe. Op een opmerking van RTV Drenthe-verslaggever Andries Ophof reageerde hij dat "Een Haagse knipoog niet al te zwaar gewogen moet worden".