Wat vind jij: De schoolkeuze voor vmbo, havo of vwo is nu veel te vroeg

Dennis Wiersma, de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, vindt dat de keuze om een leerling naar het vmbo, vwo of havo te sturen te vroeg komt. Dat zegt hij in een interview met het Algemeen Dagblad.

Momenteel is de eindtoets in groep 8, samen met een advies van de school, bepalend voor de schoolkeuze. Volgens experts kan dat leiden tot ongelijke onderwijskansen. "De kansenongelijkheid die we nu zien, hangt mij de keel uit", zegt Wiersma. In het najaar verwacht hij meer te kunnen vertellen over de plannen.