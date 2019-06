Miedema: Ik wil gewoon iedere bal hebben

'Nou, ik ben benieuwd'', zegt Miedema op het terras van het hotel in Rennes, waar de Nederlandse voetbalsters verblijven in de aanloop naar het duel met Japan in de achtste finales van het WK. ''Ik ben dat wel gewend. Ik wil gewoon iedere bal hebben, al komt-ie op m'n neus aan of op mijn linkervoet, dat maakt me niet uit.''Het tekent het vertrouwen dat de nummer 9 heeft. Miedema behoort iedere wedstrijd tot de uitblinkers. ''Ik ben fit en voel me prima. Volgens mij heeft iedereen dat ook kunnen zien in de eerste drie duels'', zegt de 22-jarige spits, die na haar twee treffers tegen Kameroen (3-1) de topschutter aller tijden van Oranje is.''Ik weet wat ik het team kan geven. Dat zijn lang niet altijd alleen doelpunten, maar ook andere dingen: leiderschap, ruimtes maken, kansen creëren voor anderen... Ik ben blij dat ik mijn vorm van Arsenal heb kunnen meenemen naar het WK. Hopelijk moet ik dat nog vier wedstrijden doortrekken.''De spits, die vier jaar geleden op het WK in Canada als tiener gebukt ging onder de druk, straalt nu rust en vertrouwen uit. Al wil Miedema niet zeggen dat ze in de vorm van haar leven is. ''Ik hoop het niet. Ik ben 22 jaar. Ik hoop dat die 'vorm van mijn leven' nog ergens gaat komen. Maar zo lang ik dit kan volhouden, weet ik dat ik voor ieder team van waarde kan zijn.''Hoewel Oranje lang niet altijd overtuigend speelde, won de Europees kampioen toch alle groepsduels. En dat terwijl de vleugelspitsen Shanice van de Sanden en Lieke Martens, twee beoogde smaakmakers, nog zoekende zijn naar hun vorm. ''Als aanvaller is een doelpunt of assist soms al genoeg om dat ineens weer te hebben'', zo weet Miedema. ''Hopelijk komt tegen Japan alles eruit. Hoewel niet iedereen van de eerste elf in bloedvorm is, maken we toch veel doelpunten en creëren we best veel kansen.''Volgens de aanvalsleider van Oranje wordt het land dat het beste verdedigt wereldkampioen. ''Op Frankrijk na staan bij alle landen de grote namen voorin. Twee jaar terug op het EK waren wij aanvallend niet altijd helemaal geweldig, maar we speelden wel stabiele wedstrijden. Waarom? Omdat we de zekerheid hadden dat we niet meer dan één doelpunt tegen kregen. En omdat je met ons team weet dat we altijd minimaal één keer scoren. Dat is een fijn gevoel. Als we nu nog de puntjes op de 'i' zetten, kunnen wij heel ver komen hier."De Oranje Leeuwinnen spelen dinsdagavond om 21.00 uur de achtste finale tegen Japan.