Drenthe Toen #39: Veel TT-geschiedenis en Woodstock in Emmen

In Opnamen uit het archief aandacht voor het Polygoonjournaal van 1959, waarin aandacht wordt besteed aan de TT.Rono-coryfeeën Hitjo D. Schuth en Geesje Been gaan in 1967 tijdens de TT, oftewel de Téé Téé, de straat op in het centrum van Assen.Hitjo D. Schuth interviewt een brandweerman op het TT Circuit en Geesje Been praat met de vrouw van een coureur.Burgemeester Gerrit Grolleman blikt in 1974 met een RONO-journalist terug op een rustige TT-nacht.'Mister TT' Jaap Timmer in blikt in juni 1975 op de RONO vooruit op de TT.In Old Neis aandacht voor de staat van het TT Circuit, zoals beschreven in het Nieuwsblad van het Noorden van januari 1928.Verslaggeefster Lydia Tuijnman bekijkt met de TT-postercollectie van het Drents Archief, samen met medewerker Jan de Lange.In het Drents Archief is deze maand een gratis TT-compilatie van 1986 te zien, met aandacht voor de zijspanraces. Komende week is daarnaast ook nog een lange TT-film te zien, met beelden van 1925 tot nu. Medewerker Mariëlle Smallenbroek vertelt erover.Co Patist blikt terug op Woodstock 1969 en vooruit op de tentoonstelling '50 jaar Woodstock' Emmen deze zomer.Amateur-historicus Henk Luning besteedt aandacht aan de varkensschouwer.Jeugdherinneringen van Wiebe Kruijer over de Tweede Wereldoorlog, voorgelezen door Robbert Oosting.Jan de Lange -Mariëlle Smallenbroek -Co Patist -Henk Luning -Sophie Timmer