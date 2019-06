'Supertalent' FC Luzern op proef bij FC Emmen

De kop is eraf voor FC Emmen

De rechtsbenige centrale middenvelder geldt in Zwitserland als een supertalent, die maar niet doorbreekt bij zijn club en daarom hoopt op een nieuw avontuur in de eredivisie. Sinds 2016 speelde hij 52 competitieduels in de Super League, maar vooral in de laatste twee seizoenen als invaller."Dat is ook wat mijn informatie is", laat Dick Lukkien weten. "Het heeft hem niet meegezeten de laatste jaren. Als hij speelde verloor Luzern en als hij op de bank begon pakte de club punten. Op basis van de beelden die we hebben gezien is hij desalniettemin een interessante speler en dus willen we hem graag aan het werk zien. Hij zal vanaf morgen meetrainen en ook een rol hebben in de wedstrijden die we donderdag en vrijdag gaan spelen."Ugrinic is door FC Luzern, de nummer 5 van het afgelopen seizoen, tot en met de 30e juni vrijgegeven. De speler werd vanmiddag door teammanager Harm Hensens van Schiphol gehaald.Ugrinic is tienvoudig jeugdinternational voor Zwitserland. In al die duels was hij twee keer trefzeker.