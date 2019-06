50PLUS wil geld zien van 'zetelrover' Frank Duut

Duut ging een samenwerking aan met Sterk Lokaal, maar ook die duurde nog geen twee weken . Inmiddels zit hij als partijloos lid in de Staten. 50PLUS vindt dat sprake is van zetelroof, omdat 8444 Drentse kiezers stemden op de partij,waarvoor Duut in eerste instantie in de Staten kwam en die partij daarin nu niet meer vertegenwoordigd is.Partijvoorzitter Dales dringt er in een brief aan Duut op aan dat de Assenaar zijn zetel alsnog afstaat aan 50PLUS. Daar heeft Duut eerder ook voor getekend, herinnert Dales hem: "U heeft uw handtekening gezet onder een verklaring dat u, mocht u 50PLUS verlaten, uw zetel in Provinciale Staten van Drenthe op zal geven, zodat die kan worden bezet door iemand die wel de 50PLUS-kiezers in Drenthe representeert."Omdat Duut tot nu toe geen gehoor heeft gegeven aan de oproep van de partij om zijn zetel in te leveren , wil Dales dat Duut het bedrag betaalt dat het 50PLUS heeft uitgegeven aan een krantenadvertentie om de Drentse stemmers te informeren over de situatie rond Duut. Dales spreekt in de brief van "wangedrag tegenover de partij en in het bijzonder tegenover degenen die hun vertrouwen in u hadden gesteld"."Mocht hij niet betalen, dan zal de rekening verder oplopen en zo nodig sturen we de deurwaarder achter hem aan", aldus Dales tegen RTV Drenthe. In zijn brief aan Duut schrijft hij ook dat het 50PLUS-bestuur het er niet bij laat zitten als de Assenaar toch in de Staten blijft zitten. "U pleegt daarmee woordbreuk, contractbreuk en grof kiezersbedrog. Dat dit ernstige feiten zijn, blijkt wel uit de maatschappelijke reactie. De verontwaardiging over uw gedrag is groot in Drenthe", vervolgt Dales.Wat het volgens hem nog schrijnender maakt, is dat Duut weliswaar lijsttrekker was tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in maart, maar zelf niet genoeg stemmen kreeg om de kiesdeler te halen. "U heeft uw zetel dus te danken aan anderen op de kieslijst. Het ontbreekt u kennelijk aan moreel besef", besluit Dales zijn brief.De 50PLUS-voorzitter kondigt aan dat hij zelf op 6 juli zelf naar de algemene ledenvergadering van 50 PLUS Drenthe in Beilen komt om de partijleden verder te informeren. "Wij blijven alles op alles zetten om die man weg te krijgen en ervoor te zorgen dat dezetel weer terug komt bij 50PLUS, zodat Duuts bedrog van de 8444kiezers in Drenthe kan worden rechtgezet."