Slaapbarakken militairen in Assen en Havelte niet brandveilig

Van de 330 defensiegebouwen in ons land waarin militairen slapen, voldoet maar liefst 154 niet aan de brandveiligheidseisen. Dat betekent dat duizenden militairen in ons land slapen in onveilige barakken. Om te voorkomen dat het mis gaat als er brand uitbreekt, huurt het ministerie van Defensie nu brandwachten in.Sinds 2014 is al bekend dat de brandveiligheid ondermaats is. Voorzitter Jean Debie van de Vakbond Burgers en Militairen (VBM) noemt het dan ook 'onacceptabel' dat de brandveiligheid nog niet in orde is. "Defensie had dit probleem natuurlijk veel eerder kunnen en moeten oplossen", zegt hij tegen RTL Nieuws "Méér urgentie bij de leiding om die situatie te verbeteren zou op zijn plaats zijn. Dat verdienen mensen niet alleen, daar hebben ze wat mij betreft gewoon récht op", zegt voorzitter Annemarie Snels van defensievakbond AFMP.Veel militairen hebben geen andere keuze dan in een onveilig barak te slapen, zegt ze. "Dat zijn noodgedwongen 'binnenslapers', dat betekent dat zij zo'n vier dagen per week op de kazerne verblijven. Dan verdien je een goede én veilige slaapplek die aan alle eisen voldoet", aldus Snels.Van de 154 niet brandveilige gebouwen zijn naar verwachting 65 opgeknapt. De rest volgt pas eind volgend jaar, liet staatssecretaris Barabare Visser onlangs weten aan de Tweede Kamer.Voor de brandveiligheid worden 34 brandwachten ingeschakeld. Hoeveel dat kost, wil Defensie niet zeggen.