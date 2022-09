Deze vervallen boerderij uit 1700 bij Ruinerwold is door Noord-Brabant gekocht om stikstofruimte te maken

Nadat Hester Kuperus al lange tijd staat ingeschreven bij Vastgoedbeschermer, wordt ze door de organisatie benaderd. Of ze interesse heeft om als antikraak in de boerderij te wonen. Ze krijgt een foto toegestuurd van de voordeur. "Dat is alles wat ik zag, met de vraag of ik interesse had. Ik kreeg te horen dat het om een boerderij bij Ruinerwold ging. Vervolgens mochten we een kijkje nemen."

Een half uur. Dat is de tijd die ze samen met haar partner ter plekke heeft om te bedenken of ze het willen aangaan of niet. Ze doen het. "In die tijd kwam ook het nieuws naar buiten over het gezin dat is gevonden in een boerderij in Ruinerwold. Toen waren we even bang dat dat deze boerderij was. Maar dat is het gelukkig niet", kan ze er nu om lachen.