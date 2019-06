Drentse film Anders scoort ook in Amerika: 'Hollywood toont interesse'

Anders gaat over een plattelandsjongen die worstelt met zijn seksuele geaardheid. Het script werd geschreven door Paul Bontenbal. De korte film viel de afgelopen maanden tientallen keren in de prijzen. De teller staat nu op 41 onderscheidingen. Anders is inmiddels op ruim 130 festivals wereldwijd vertoond.De eervolle vermelding in het Californische Palms Springs, gisteravond op het grootste korte-filmfestival van Noord-Amerika, is een nieuw hoogtepunt voor Hellenthal. "Daar zijn we als makers ontzettend blij mee", zegt de regisseur. "Voor mij was het de eerste keer om tussen Amerikaans publiek te zitten. De reacties waren heel goed."De prijzenregen blijft de komende tijd mogelijk aanhouden voor Anders. De korte film is namelijk ook geselecteerd voor het Amerikaanse Rhode Island International Film Festival. En wellicht zit er nóg meer in het vat. "Enkele partijen in Hollywood tonen interesse", verklapt Hellenthal. "Het zou fantastisch zijn als we van deze korte film een lange speelfilm kunnen maken. Maar dat is nu nog een droom."