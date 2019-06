Meer dan 12.000 Assenaren stemmen op ontwerpen Koopmansplein

Inwoners en ondernemers uit Assen mochten de afgelopen weken hun stem uitbrengen. Minimumleeftijd was zes jaar. "In totaal mochten zo'm 60.000 mensen stemmen", zegt Saskia Breedveld van de gemeente Assen. "Ongeveer een vijfde deel heeft dus gestemd en daar zijn we best blij mee. In Apeldoorn hebben ze ook zo'n wedstrijd gehouden. En toen was het percentage net iets lager."Stemmen kon via het internet of via de telefoon. Een gespecialiseerd bedrijf controleert op dit moment hoeveel stemmen elk ontwerp heeft gekregen en bekijkt ook of er eventueel valse stemmen zijn gedaan. "Wij weten de uitslag ook nog niet", zegt Breedveld.Donderdag wordt rond 19.45 uur het winnende ontwerp bekend gemaakt op het hoofdpodium op het Koopmansplein. Het winnende ontwerp zal de aankomende maanden verder worden uitgewerkt. De aanleg van het nieuwe Koopmansplein begint in 2020.